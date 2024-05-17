Avrupa çıldırıyor: MİT o ülkeyi Sömürgeci Fransa'ya karşı örgütledi!

Fransızlar, Avustralya doğusundaki Yeni Kaledonya'da patlak veren isyan dalgasında sorumluluğu Türklere attı. Paris yönetimi, adada yakılan bağımsızlık ateşini Türkiye ve Azerbaycan istihbaratlarının organize ettiğini savunuyor. 17 bin kilometre uzaktaki sömürgesinde OHAL ilan eden Emmanuel Macron, Afrika'nın ardından Büyük Okyanus'tan da kovulmak üzere.

Dünya bugünlerde Avustralya doğusundaki Yeni Kaledonya adasında Fransızlara karşı başlayan isyanı konuşuyor.

Emmanuel Macron yönetimi, Ankara'ya yaklaşık 15 bin kilometre uzaktaki Pasifik adasında başlayan isyanda Türk ve Azerbaycan istihbaratlarını suçluyor.

Fransa basını Ankara ve Bakü'nün ada halkını ayaklandırdığını iddia ediyor. Paris medyasına göre, isyanın organize edilmesinde Türk istihbaratları, Çin ve Rusya ile ortaklaşa çalışıyor.

Hatta sosyal medyaya yansıyan birtakım iddialara göre, Yeni Kaledonya haricinde Büyük Okyanus ortasında Kiribati gibi bazı adalarda görevli polisler, son dönemde eğitim için sık sık Türkiye'ye gönderiliyor.

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Bu konudaki iddialar şimdilik söylentiden ibaret olsa da Fransızlar Kaledonya'daki olayları Türklerin organize ettiğinden emin.

DARMANİN: BU MESELE UYDURMA DEĞİL

Önceki gün bir TV programında yaptığı açıklamada Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, doğrudan Azerbaycan'ı hedef alarak "Bakü yönetiminin bu işin içinde olduğuna dair güvenilir bilgiye sahibiz" dedi.

Darmanin, "Azerbaycan meselesi uydurma değil, gerçek. Azerbaycan iç işlerimize müdahale ediyor. Bağımsızlık aktivistleri Bakü ile anlaşma yaptı" iddiasında bulundu.

Bu iddialara Bakü yönetiminin tepkisi sert oldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Paris'i bu tür mesnetsiz iddialarla uğraşmak yerine milyonlarca masum sivilin vahşice öldürüldüğü sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeye çağırdı.

Karabağ meselesinde Azerbaycan'ı 'Ermenilere yönelik soykırımla' itham etmeyi bir devlet politikası haline getiren Fransızlar, Bakü ile ilişkilerin kopma noktasına gelmesine yol açtı.

ALİYEV REST ÇEKMİŞTİ: O ADALARI DERHAL TERK ET

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmada Fransız sömürgesi durumundaki denizaşırı adalar meselesine dikkat çekmiş ve Fransa'yı bu toprakları terk etmeye çağırmıştı.

Aynı zamanda Bağlantısızlar Hareketi Grubu'nun liderliğini yürüten Aliyev şunları söylemişti:

"Fransa'nın Avrupa dışında kontrol ettiği topraklar Fransız sömürge imparatorluğunun iğrenç kalıntılarıdır. Fransa'yı, Afrika, Güneydoğu Asya ve diğer bölgelerde Bağlantısızlar Hareketi üyesi ülkelere karşı sömürge geçmişi, kanlı sömürge suçları ve soykırım eylemleri için özür dilemeye ve sorumluluğunu kabul etmeye çağırıyoruz.

Madagaskar ile Afrika kıtası arasındaki Mayotte adası hâlâ Fransız sömürgesi altındadır. Aynı zamanda Avustralya doğusundaki Yeni Kaledonya adası da Paris tahakkümü altında bulunuyor.

Bağlantısızlar Hareketi, Gambiya Adaları Birliği'nin Fransız sömürge yönetimi altında kalan Mayotte adası üzerindeki tartışmasız egemenliğini her zaman güçlü bir şekilde desteklemiştir.

Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluş belgelerinde de yer aldığı gibi, Fransız hükümetini Yeni Kaledonya halkının ve Fransız denizaşırı toplulukları ve topraklarındaki diğer hakların hakların saygı duymaya çağırıyoruz."

YENİ KALEDONYA HALKI NİÇİN İSYAN ETTİ?

Dünya nikel rezervinin yüzde 10'undan fazlasını barındıran Kaledonya adası, önemli bir zenginliğin üzerinde oturuyor. Fransızlar buradaki madenleri yüz yılı aşkın süredir Kaledonya'nın gerçek sahipleri olan Kanak halkından çalıyor.

Paris yönetiminin 1853'te ilhak edip 1946'ya kadar sömürge olarak yönettiği ada, 2003'e dek Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içinde yer aldı ve 2003'teki anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge haline geldi.

Paris, Kaledonya'nın bir gün kontrolden çıkma ihtimaline karşı adadaki nüfus yapısını değiştirmek için Kaledonya'ya düzenli olarak Fransız vatandaşlarını yerleştirdi.

Yıllar içerisinde Kaledonya'nın yerli halkı Kanakların 300 bin olan toplam nüfus içerisindeki payı yüzde 50'inin altına düştü. Kaledonya'da 2018'den 2021'e 3 kez 'bağımsızlık' için referandum düzenlense de Fransa'yı kovmak isteyenlerin oranı yüzde 50'yi geçemediği için sandıktan hep 'hayır' oyu çıktı.

Ülkenin bağımsızlığını savunan Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) referandumda Fransızların hile yaptığını belirterek sonuçlara itiraz etti ve oylamayı boykot kararı kaldı.

Bu esnada Fransa, Kaledonya'ya yerleştirdiği 25 binden fazla Fransız'ın seçimlerde oy kullanması için anayasa değişiklik tasarısı hazırlattı. Yerli Kanak halkını Kaledonya'da tamamen etkisizleştirmek için yapılan bu hamle bardağı taşıran son damla oldu. Kanaklar, bağımsızlık için sokağa indi.

Kanakların Fransa'ya karşı başlattığı isyanda yüzlerce işyeri ve araç ateşe verildi. 4 kişinin öldüğü olaylarda 200'den fazla Kanak gözaltına alındı, 60'ı aşkın polis yaralandı.

Paris yönetimi, 17 bin kilometre uzaktaki sömürge topraklarında olağanüstü hâl (OHAL) ilan etti. Sosyal medya kısıtlamasının da devreye girdiği adada TikTok yasaklandı.

Kaledonyalı siyasetçiler, kendileriyle video konferans yoluyla görüşme yapmak isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u geri çevirdi.

Afrika'daki sömürgelerini bir bir kaybeden ve kaynaklarını çaldığı ülkelerden kovulan Fransa, silah zoruyla kontrol altında tuttuğu adalarda da zor günler yaşıyor.