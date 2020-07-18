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Dünya

Avrupa bu olayı konuşuyor! Almanya ordusunda büyük çatlak

Almanya'da ordu envanterinde bulunan farklı kalibrelerde yaklaşık 60 bin mermi kayıp olduğu konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 13:52:00 -
Avrupa bu olayı konuşuyor! Almanya ordusunda büyük çatlak

Alman ordusunda kayıp mühimmat paniği yaşandı. Alman medyasında çıkan habere göre, kayıp olan on binlerce mermilik mühimmatla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. Alman medyasında  konuşan Savunma Bakanlığı sözcüsü, mühimmatın kayıp olma gerekçesinin henüz belirlenemediğini kaydetti.

Sözcü, "Ortada bir suç söz konusu olduğunda elbette olaya başsavcılık dahil olur" ifadesini kullandı. Sözcü yaptığı açıklamada, ordu envanterinde bulunan farklı kalibrelerde yaklaşık 60 bin mermi kayıp olduğunu ifade etti. Alman medyası daha önce, 2010 yılından bu yana 60 bin atımlık mühimmatın kayıplara karıştığını yazmış ve bu haberi, Alman hükümetinin muhalefetteki çeşitli meclis gruplarının yönelttiği soruya verdiği yanıtta aktardığı resmi verilere dayandırmıştı.

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