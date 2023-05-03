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Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2023-05-03 20:00:00 -
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle bitirdi.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artışla 462,51 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artarak 7.788,37, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,56 değer kazanarak 15.815,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükselerek 7.403,83 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,77 artışla 26.835,31 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.41 itibarıyla yüzde 0,45 değer kazanarak 1,105 seviyelerinden işlem gördü. ​​​​​​​​​​​​​​

Avrupa piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararlarına odaklandı.​​​​​​​
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