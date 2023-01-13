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Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 20:53:00 -
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 artışla 452,54 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 artarak 7.844,07, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 değer kazanarak 15.086,52, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 yükselerek 7.023,5 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,19 artışla 25.783,48 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.26 itibarıyla yüzde 0,23 değer kaybederek 1,082 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceğine ilişkin beklentilere odaklandı.

Almanya ekonomisi 2022'de yüzde 1,9 büyüdü.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

AB, kasımda 20,7 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

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