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Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 20:42:00 -
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,91 artışla 454,6 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,26 artarak 7.404,73, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 değer kazanarak 14.413,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12'lik artışla 6.620,24 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41'lik yükselişle 24.222,16 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,33 değer kaybederek, 1,105 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ve merkez bankalarının bu hafta açıkladıkları faiz kararlarına odaklandı.

AB, ocak ayında toplam 36 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının günlük ortalama 105 milyon metreküple normal seyrinde olduğunu açıkladı.

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