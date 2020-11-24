  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 20:50:10 -
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,91 artışla 392,39 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 artarak 6.432,17, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,26 değer kazanarak 13.292,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21'lik artışla 5.558,42, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,04'lük yükselişle 22.145,06 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,22 değer kazanarak 1,187 seviyelerinden işlem görüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
17 futbolcuda koronavirüs çıktı! Kupada hükmen yenik sayılacaklar
Spor

17 futbolcuda koronavirüs çıktı! Kupada hükmen yenik sayılacaklar

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Altınordu ile karşılaşması gereken Çorum FK, 17 futbolcusu koronavirüse yakalandığ..
Bülent Arınç istifa etti
Siyaset

Bülent Arınç istifa etti

Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş tartışmalarının ardından YİK üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Japonya Denizi yakınlarındaki Rus karasularına izinsiz giren SS John S. McCain isimli bir ABD gemisinin engellendiğ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay