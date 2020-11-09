  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 20:42:12 -
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 3,98 artışla 380,99 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,67 artarak 6.186,29, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,94 değer kazanarak 13.095,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 7,57'lik artışla 5.336,32, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 5,43'lük yükselişle 20.750,18 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,5 değer kaybederek 1,181 seviyelerinden işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması
Dünya

Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, başka bir ülke tarafından tehdit edilmeleri halinde bölgeye Türk askerini davet edeceklerini söyledi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Görüşmede Putin, ..
Ermenistan'a soğuk duş... Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunda kontrolü sağladı
Gündem

Ermenistan'a soğuk duş... Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunda kontrolü sağladı

Azerbaycan ordusu hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerlerken, son olarak Karabağ'ın kalbi olarak ifade edilen Şuşa kent..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay