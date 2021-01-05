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Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:48:40 -
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,25 artışla 402,70 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazancıyla 13.751 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 artışla 6.598 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 5.590 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 8.109 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,01 artarak 22.317 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,16 üzerinde 1,2270 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de gözlerin bugün Georgia eyaletinde gerçekleştirilecek ikinci tur Senato seçimlerine çevrildiğini ve artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alınan sıkı tedbirlerin, küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden olduğunu belirtti.

Bugün, ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik verilerinin takip edileceğini ifade eden Analistler, Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.


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