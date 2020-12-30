  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:40:47 -
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 artışla 402,14 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 artışla 13.785 oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artışla 6.605 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 5.615 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 değer kazancıyla 8,180 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 artarak 22.323 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yaklaşık yüzde 0,1 artışla 1,2260 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) mutasyon riski ve virüsün yeni türlerine karşı aşıların etkinliğine ilişkin belirsizliklerin piyasalarda alımları sınırladığını, ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin özellikle pay piyasalarının yönü üzerinde ana belirleyici olmayı sürdürdüğünü söyledi.

İngiltere'de parlamentonun bugün, Avrupa Birliği'yle (AB) varılan ticaret anlaşmasını oylayacağını, ülkede artan vaka sayılarının ise şimdilik piyasalar tarafından göz ardı edildiğini aktaran analistler, bugün, ABD'de kasım ayı dış ticaret dengesi, aralık ayı Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi ve kasım ayı bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı için işareti vermişti! Cezalarla ilgili ilk duyuru validen geldi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı için işareti vermişti! Cezalarla ilgili ilk duyuru validen geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ev partilerine baskın yapılacak" açıklamasının ardından, uygulamaya dair ilk duyuru Bolu'dan geldi. Y..
Vuhan'da gerçek tablo ortaya çıktı
Dünya

Vuhan'da gerçek tablo ortaya çıktı

Koronavirüsün Çin'in Vuhan kentinde ilk ortaya çıktığı döneme ilişkin, olarak çarpıcı bir iddia geldi. Yapılan araştırmaya göre, şehirde 500..
Ukrayna’dan gündemi sarsacak İran çıkışı! ‘Kaçamayacaklar’
Dünya

Ukrayna’dan gündemi sarsacak İran çıkışı! ‘Kaçamayacaklar’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin İran'ın "adaletten kaçamayacağını" belirtti.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay