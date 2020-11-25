  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:40:07 -
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 392 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 13.311 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 6.443 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 5.572 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.151 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 22.168 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1918 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'deki başkanlık seçimlerine dair belirsizliğin azalmasıyla risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunun yanı sıra ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı
Siyaset

Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, YİK üyeliğinden istifa kararı alan Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşme..
Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak
Gündem

Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına Türkiye'den verilen tepkil..
Fahrettin Koca yerli aşı konusunda müjdeyi verdi
Gündem

Fahrettin Koca yerli aşı konusunda müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tetanos-Difteri aşısının başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay