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Aktüel Avrupa borsaları Kovid-19 aşısına yönelik iyimserliğin etkisiyle yükselişle kapandı
Aktüel

Avrupa borsaları Kovid-19 aşısına yönelik iyimserliğin etkisiyle yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:36:14 -
Avrupa borsaları Kovid-19 aşısına yönelik iyimserliğin etkisiyle yükselişle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesine yönelik iyimserliğin artmasının etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,65 yükselerek günü 391,9 puandan tamamladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,14 artarak 5.581,64 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,18 değer kazanarak 22.099,92 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,69 yükselişle 13.382,3 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,89'luk artışla 6.384,73 seviyesinde kapattı.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,93 yükselişle 1,204 seviyelerinden işlem gördü.

Öte yandan, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşı için dün Avrupa İlaç Ajansına (EMA) koşullu piyasa onayı verilmesi konusunda başvuru yaptığı bildirildi.

EMA'nın şartlı onay vermesi halinde BNT162b2 adlı aşının 2020 bitmeden Avrupa'da kullanılmaya başlanması bekleniyor.

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