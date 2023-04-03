  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Yeniakit Publisher
2023-04-03 19:32:00 -
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,03 azalarak 457,72 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31 değer kaybederek 15.580,92 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 değer kazanarak 7.673 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 artarak 7.345,96 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 yükselerek 27.179,37 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,48 artışla 1,089 seviyesinde işlem gördü.​​​​​​​

Piyasalar, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonla mücadeleye etkisine odaklandı.​​​​​​​

Dün OPEC+ ülkeleri, mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğini açıklamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

OPEC+ üyesi bazı ülkelerden petrol kararı
OPEC+ üyesi bazı ülkelerden petrol kararı

Ekonomi

OPEC+ üyesi bazı ülkelerden petrol kararı

Uyardılar: Petrol fiyatlarını artırabilir
Uyardılar: Petrol fiyatlarını artırabilir

Ekonomi

Uyardılar: Petrol fiyatlarını artırabilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski bakan az önce açıkladı! FETÖ ve PKK'nın üst düzey yetkililerini MİT yaptığı bir operasyon ile Türkiye'ye getirdi.
Gündem

Eski bakan az önce açıkladı! FETÖ ve PKK'nın üst düzey yetkililerini MİT yaptığı bir operasyon ile Türkiye'ye getirdi.

Hadi Özışık'ın programına konuk olan Eski Bakan ve CHP milletvekili Mehmet Sevigen, Türkiye'yi sarsacak açıklamalarda bulundu. Sevigen (Mil..
Aşçıbaşı çorbası (Vitamin deposu çok lezzetli) Kısık ateş ile yapılıyor! Akşama bugün ne pişirsem? diyenlere bu: Bol vitaminli
Yemek Tarifleri

Aşçıbaşı çorbası (Vitamin deposu çok lezzetli) Kısık ateş ile yapılıyor! Akşama bugün ne pişirsem? diyenlere bu: Bol vitaminli

Ailece yiyeceğiniz hafta sonu, hafta içi yemekleri için nefis tarif: Cumartesi ve pazar günleri hafta içi bir araya gelmekte zorlanan geniş ..
Parayı koklayan adamdan borsa ve kripto para uyarısı
Ekonomi

Parayı koklayan adamdan borsa ve kripto para uyarısı

ABD borsalarında geçen yıl görülen sert düşüşler spekülatif hisselere odaklanan yatırımcılara önemli bir ders olurken, ünlü milyarder Clarli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23