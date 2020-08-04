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Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 19:25:27 -
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 azalarak 363,39 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 değer kaybederek 12.600,87 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 6.036 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 artarak 4.889,52 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,21 yükselerek 19.613,95 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,09'luk artışla 1,177 seviyesinde bulunuyor.

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