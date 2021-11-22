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Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle günü tamamladı
Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyirle günü tamamladı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle bitirdi. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 azalarak 485,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 7.105 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 gerileyerek 16.115,69 puana düştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 21:29:00 -
Avrupa borsaları karışık seyirle günü tamamladı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 7.255,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,17 artarak 27.382,87 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,34 azalarak 1,125 seviyesinde işlem gördü.

Yatırımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa, bazı ülkelerin salgın nedeniyle yeniden çeşitli kısıtlama kararları almasına ve enflasyon endişelerine odaklandı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına Jerome Powell'ı ikinci dönem için aday göstereceğini açıkladı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin üretim için ara mal ve çalışan eksikliği ile salgında yeni kısıtlamalar nedeniyle durgunluğa doğru yol aldığını duyurdu.

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