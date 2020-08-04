  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,04 azalarak 363,5 puan oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:47:28 -
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,04 azalarak 363,5 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,13 yükselişle 12.661,93 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,96 yükselişle 7.042 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 kazançla 4.904,01 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,86 primle 19.545,50 puanda ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,11 azalışla 6.027,76 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi de saat 10.44 itibarıyla yüzde 0,34 yükselişle 1.1801'den işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı