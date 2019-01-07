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Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı

07 Ocak 2019 Pazartesi 20:27
Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü, İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 azalarak 342,88 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 gerileyerek 6.810,88 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 düşerek 10.747,81 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kaybederek 4.719,17 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,65 kazançla 18.953,27 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,64'lük artışla 1,1465 seviyelerinde bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 20:27
  1. Avrupa
  2. Borsa
  3. Endeks

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