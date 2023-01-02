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Ekonomi Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 21:09:00 -
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,96 artışla 428,95 puana ulaştı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,05 artışla 14.069,26 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,90'lık yükselişle 24.158,28 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,87'lik artışla 6.594,57 puana yükseldi.

Diğer yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 azalarak 7.451,74 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.12 itibarıyla yüzde 0,411'lik düşüşle 1,066 seviyelerinde seyrediyor.

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