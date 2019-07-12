Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Çin'de ihracat artışının yavaşlaması, ithalatın beklenenden fazla daralması ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin mayısta beklenenden güçlü artmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 artarak 386,85 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 azalarak 12.323,32 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 değer kaybederek 7.505,97 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,06 artarak 22.182,70 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kazanarak 5.301,24 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.32 itibarıyla yüzde 0,04 artışla 1,1257 seviyesinde bulunuyor.

Şirketlerde ise Alman otomobil üreticisi Daimler AG son bir yılda dördüncü kez kar uyarısı açıklamasından sonra hisseleri bugün yüzde 1'den fazla değer kaybetti.

Almanya’nın büyük bankalarından Deutsche Bank’ın hisseleri, İsviçre merkezli UBS’in Alman bankanın yeniden yapılanma planından sonra ilk defa hisse güncellemesi yapmasından sonra bugün yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak 6,75 avroya yükseldi. UBS’nin analistleri, Deutsche Bank’ın hissesini "sat" derecesinden "nötr" derecesine yükseltti ve 12 aylık fiyat hedefini 5,70 avrodan 6,60 avroya revize etti.

Çinli yatırım şirketi Fosun International’ın, Avrupa’nın önde gelen tur operatörü ve havayolu şirketi Thomas Cook'un 940 milyon dolarlık borcun yapılandırılması ve yeni yatırımlar yapması için görüşmeler yaptığına yönelik açıklamasının ardından şirketin hisseleri bugün yüzde 60 değer kaybetti.