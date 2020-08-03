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Ekonomi

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,05 artışla 363,64 puana yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 20:59:00 -
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,29 artarak 6.032,85 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,71 değer kazanarak 12.646,98 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,93'lük artışla 4.875,93 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,51'lik yükselişle 19.379,79 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,21 düşüşle 1,175 seviyelerinden işlem görüyor.

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