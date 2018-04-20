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Avrupa borsaları günü karışık seyirle bitirdi

Avrupa borsaları şirket gelirlerine ilişkin verilerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

20 Nisan 2018 Cuma 20:36
Avrupa borsaları günü karışık seyirle bitirdi

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 azalarak 381,84 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 artarak 5.412,83 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,16 yükselerek 23.829,34 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,54 artarak 7.368,17 seviyesinden kapandı.

Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 azalarak 12.540,50 seviyesine geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.58 itibarıyla yüzde 0,44’lük düşüşle 1,2291 seviyelerinde işlem görüyor.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 20:36
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