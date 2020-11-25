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Ekonomi Avrupa borsaları günü karışık şekilde bitirdi
Ekonomi

Avrupa borsaları günü karışık şekilde bitirdi

Avrupa borsaları günü karışık seyirle bitirdi. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 değer kaybederek 392,09 puana düştü.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:02:00 -
Avrupa borsaları günü karışık şekilde bitirdi

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 azalarak 6.391,09 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 düşerek 13.289,8 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artarak 5.571,29 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72 yükselerek 22.303,58 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 1,191 seviyesinde bulunuyor.

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