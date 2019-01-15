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Avrupa borsaları, günü, İtalya hariç yükselişle tamamladı

15 Ocak 2019 Salı 20:39
Avrupa borsaları, günü, İtalya hariç yükselişle tamamladı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşması öncesi son saatlerde alışların ağırlık kazanmasıyla günü, İtalya FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 artışla 348,71 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 artarak 6.895,02 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 10.891,79 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 yükselerek 4.786,17 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi, Avrupa Merkez Bankası'nın, İtalyan bankalarından sorunlu krediler için daha fazla para ayırmalarını istediğine dair haberlerin etkisiyle günü, yüzde 0,03 kayıpla 19.165,48 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.28 itibarıyla yüzde 0,009 azalışla 1,1384 seviyelerinde işlem görüyor.

Öte yandan, bugün yatırımcıların yakından takip ettiği Almanya ekonomisin geçen yıla yönelik büyüme rakamları açıklandı. Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı ilk verilere göre, Almanya'nın GSYH'si piyasa beklentileri paralelinde 2018 yılında yüzde 1,5 arttı. Böylece Almanya, son 5 yılın en zayıf büyüme performansını gösterdi. Uzmanlar, ihracata dayalı Alman ekonomisinde büyümeyi; küresel talep zayıflığı, ABD ve Çin arasındaki ticaret ihtilafları ile Brexit'in etkilemeye devam ettiğini vurguluyor.


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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 20:39
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