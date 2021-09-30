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Ekonomi Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları, günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 değer kaybederek 454,81 puana düştü.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 21:05:00 -
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 azalarak 7.086,42 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,68 düşerek 15.260,69 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 değer kaybıyla 6.520,01 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21 gerileyerek 25.683,81 puana indi.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.26 itibarıyla yüzde 0,22 düşüşle 1,157 seviyesinde bulunuyor.

Almanya'da yıllık enflasyon, eylülde 1993'ten beri ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilisi, Avrupa bankalarının Çin'in en büyük emlak şirketlerinden Evergrande'nin yaşadığı finansal sıkıntıdan ciddi biçimde etkilenecek bir pozisyonları olmadığını açıkladı.

Avro Bölgesi'nde de temmuzda yüzde 7,6 olan işsizlik, ağustosta yüzde 7,5'e geriledi.

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