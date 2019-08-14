Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı Avrupa borsaları, zayıf ekonomik verilerin ve küresel resesyon endişelerinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü, zayıf ekonomik verilerin ve küresel resesyon endişelerinin etkisiyle düşüşle kapattı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,68 azalarak 366,16 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,08 azalışla 5.251,30 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,53 değer kaybederek 20.020,28 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,19 düşüşle 12,362,10 seviyesinde kapatırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 1,42'lik kayıpla 7.147,88 seviyesinden tamamladı. Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.08 itibarıyla yüzde 0,30'luk düşüşle 1,1139 seviyelerinde işlem gördü.

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