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Ekonomi Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:51:40 -
Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, yeni güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 368 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 13.172 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.050 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 5.047 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 6.72 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 19.808 puanda seyrediyor.

Dün yüzde 0,1 artarak yükseliş serisini üst üste 4. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1,1887'ye çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD-Çin gerginliğinin görece azalmasına karşın AB ile İngiltere arasında devam eden Brexit görüşmelerinin piyasalar üzerinde temel risk unsuru olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Konuyla ilgili belirsizliklerin giderilemediğini belirten analistler, İngiltere'de, AB ile varılan Brexit anlaşmasını tek taraflı değiştirecek İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nın parlamentodaki ilk oylamada kabul edilmesinin piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

Bugün Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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