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Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 azalışla 370,80 puan, Almanya'da DAX endeksi, yüzde 0,51 değer kaybıyla 11.447,09 puan oldu.

26 Şubat 2019 Salı 11:29
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 azalışla 370,80 puan, Almanya'da DAX endeksi, yüzde 0,51 değer kaybıyla 11.447,09 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 kayıpla 7.123,26 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 değer kaybıyla 5.205,47 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 azalışla 9.176,71 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 20.390,50 puanda seyrediyor.

Analistler, piyasaların bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunuma odaklandığını belirtti. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin katılacağı toplantının piyasalar tarafından izleneceğini ifade eden analistler ECB'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) ile ilgili söylemlerin de takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün İngiltere Başbakanı Theresa May'in, kabineyi Avrupa Birliği yetkilileri ile yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendirmesinin beklendiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:29
  1. Avrupa borsaları
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