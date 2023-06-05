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Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 20:43:00 -
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,48 değer kaybederek 459,93 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalarak 7.599,99 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54 düşerek 15.963,89 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 değer kaybıyla 7.200,91 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,78 gerileyerek 26.856,85 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.12 itibarıyla yüzde 0,2'lik düşüşle 1,071 seviyesinde bulunuyor.

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