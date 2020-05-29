Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasında artan gerilimin etkisiyle haftanın son işlem gününe satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 352 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,3 azalışla 11.627 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 düşerek 6,165 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 değer kaybederek 7.126 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 gerileyerek 4.722 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 azalarak 18.212 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek 1,1110, sterlin/dolar paritesi 1,2330 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etmesinin ardından yaptığı açıklamada Çin ile ilgili "mutlu olmadığını" ve bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtmesinin risk algısını artırdığını söyledi.

Öte yandan bugün Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ekonomik kurtarma paketi ile ilgili basın toplantısı düzenleneceğini anımsatan analistler, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısının da gündemde olduğunu ifade etti.

Analistler, ABD-Çin gerilimine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktararak, gün içerisinde Avro Bölgesi'nde mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi, Trump'ın basın toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın da takip edileceğini kaydetti.