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Ekonomi

Avrupa borsaları AB'nin Kovid-19 kurtarma paketinin etkisiyle yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 19:45:39 -
Avrupa borsaları AB'nin Kovid-19 kurtarma paketinin etkisiyle yükselişle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için kurtarma paketi oluşturulması yönündeki teklifinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,64 artışla 355,47 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 artarak 6.218,79 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,06 değer kazanarak 11.781,13 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,76'lık artışla 4.771,39 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,46'lık yükselişle 18.351,16 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,63 artışla 1,107 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa Birliği Komisyonu, dün, Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar avroluk bir kurtarma paketi oluşturulmasını teklif etmişti.

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