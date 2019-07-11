0553 313 94 23

Avrupa borsaları

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:49
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası güne alış ağırlıklı bir başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,21 artarak 387,98 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,16 yükselerek 12.393,41 puan oldu.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,43 yükselişle 22.141,03 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 kazançla 9.284,10 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 artışla 5.582,60 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 yükselişle 7.545,26 puanda seyrediyor.

Analistler, Almanya'da enflasyonun haziranda yıllık yüzde 1,6 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydettiğini belirterek, ABD ile ticaret konusundaki belirsizlikler ve jeopolitik risklerin pay piyasalarındaki alımları sınırladığını bildirdi.

Bugün ABD'de enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığına değinen analistler, Powell'ın açıklamaları sonrası avronun dolar karşısındaki yükselişinin sürdüğüne dikkati çekti. Dün yüzde 0,38 artışla 1,1251'den kapanan avro/dolar paritesi, bugün de yüzde 0,2 yükselişle 1,1270'e çıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:49
  1. Avrupa borsaları
  2. yurt dışı piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas’ta adliye lojmanları önünde şüpheli paket paniği
    1. Sivas’ta adliye lojmanları önünde..
    2. Kana Bıyık, Gazişehir Gaziantep yolunda
    3. Çubuk'ta sezonun ilk turşusunu..
    4. Bayraklı’nın halk oyunları dereceye..
    5. GRAFİKLİ - ABD'deki FETÖ şebekesi:..
    6. İhracat artışının şampiyonu savunma ve..
    7. "Enflasyondaki düşüş konut kredilerini..
    8. Hayvan yetiştiricileri fiyatlardan..
    9. Ayçiçeği tarlaları hem göze hem de..
    10. 457 terörist etkisiz hale getirildi
    11. Aydın’da 100 bin adet yavru sazan..
    12. Ticaret savaşlarında Fransa-ABD..
    13. "Öyle çocuk yetiştireceklerine taş..
    14. Tankın ezdiği otomobilden çıkarak..
    15. Amerikalı şarkıcı Jason Derulo,..
    16. Altın kemer İstanbul’da verilecek
    17. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna bir..
    18. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    19. Ar-Ge için "özel sektör" seferberliği
    20. İran Büyükelçisi Farazmand’dan ATO’ya..
    21. Eminevim yeni evlenenler için..
    22. Ölen yavrusunun başından ayrılamadı,..
    23. Pakistan’da tren kazası: En az 11 ölü
    24. Elektrikte kurulu güç ilk 5 ayda yüzde..
    25. İlçe Ekonomisine 6 milyonluk katkı..
    26. Çocuklara çok fazla oyuncak almak..
    27. Türkiye Srebrenitsa'yı unutmadı!..
    28. 13 yaşındaki Denizlili boksör Türkiye..
    29. Türk-Japon dostluğu beyaz perdede
    30. Sultaniye üzümde entegre tesis için..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!