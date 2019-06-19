İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 azalarak 384,38 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,05 gerileyerek 12.323,88 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi 7.441,90 puanla ve İtalya'da MIB 30 endeksi 21.132,66 puanla yatay seyrederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 düşüşle 5.506,83 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,06 kayıpla 9.240,20 puanda seyrediyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin daha fazla faiz indirimi ve parasal genişlemeye işaret eden açıklamalarının pay piyasalarında yükselişi beraberinde getirdiğini belirterek, Draghi'nin mesajları sonrasında 10 yıllık tahvil faizlerinin Almanya'da tarihi düşük seviyelere gerilediğine, Fransa'da ise sıfırın altına indiğine dikkati çekti.

Bu gelişme sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın "ticarette haksız rekabete yol açtığına" yönelik Draghi'yi hedef alan paylaşımının piyasalarda risk iştahını azalttığını aktaran analistler, ECB'nin yarınki toplantıda para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, ancak verilecek mesajların piyasaların bundan sonraki yönünü belirlemesinde kritik olacağını vurguladı.

Analistler ayrıca, bugün Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ile İngiltere enflasyon verilerinin izleneceğini ifade ederek, akşam sonuçlanacak ABD Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.



