Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,42 azalarak 378,72 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,46 gerileyerek 12.113,82 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 azalışla 7.339,89 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 kayıpla 20.603,82 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 5.358,81 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,21 gerilemeyle 9.228,10 puanda seyrediyor. Analistler, artan jeopolitik risklerin pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini belirterek, Avrupa'da bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Avrupa Komisyonu Başkanlığı ve İngiltere seçimleri dolayısıyla politik tarafta haber akışının önem kazandığını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.