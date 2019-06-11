Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,65 artarak 380,70 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,07 primle 12.174,40 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 artışla 7.409,42 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 yükselişle 5.404,88 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,58 artışla 20.603,50 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 yükselişle 9.304,49 puanda seyrediyor. Analistler, ticaret savaşı ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin gelişmiş ülke merkez bankalarını daha fazla destekleyici adımlar atmaya zorladığını, bunun da pay piyasalarını desteklediğini ifade etti. G20 zirvesinin ticaret savaşı ve jeopolitik risk fiyatlamalarını değiştirebilecek gelişmelere sahne olabileceğine dikkati çeken analistler, bu süreçte piyasalarda sert dalgalanmalar görülebileceğini söyledi.

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