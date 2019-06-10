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Avrupa borsaları

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:51
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,34 artarak 378,78 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 kazançla 7.373,06 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,54 değer kazancıyla 9.286,00 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,20 primle 20.401,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya gümrük tarifesi tehdidinin ardından iki ülkenin göçmen politikaları konusunda anlaşmaya varması sonrası piyasalarda ticaret savaşı konusunda iyimserliğin arttığının görüldüğünü belirterek, ABD, Japonya ve Avro Bölgesi başta olmak üzere merkez bankalarının ekonomik aktiviteyi desteklemek için gerekeli alana sahip oldukları yönündeki açıklamaların pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladığını ifade etti.

Almanya ve Fransa borsalarında tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:51
  1. Avrupa borsaları
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