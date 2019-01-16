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Avrupa borsaları

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:34
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artışla 349,78 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 10.916,81 puan oldu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının dün akşam İngiltere parlamentosunda reddedilmesinin ardından güne düşüşle başlayan FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 kayıpla 6.888,25 puanda bulunuyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 değer kazancıyla 4.810,06 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 artışla 8.864,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,57 yükselişle 19.275,00 puanda seyrediyor.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz parlamentosunda dün yapılan oylamada 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi. Oylamada büyük bir çoğunluğun hayır oyu kullanmasının ardından ana muhalefetteki İşçi Partisi, Theresa May hükümeti için güvensizlik oylaması isterken, AB tarafından yapılan ilk açıklamalarda anlaşmasız ayrılığa ilişkin çalışmalara başlandığı kaydedildi.

Piyasalar, İngiltere'de hükümet hakkındaki güven oylamasına odaklandı. Analistler, İngiltere Başbakanı Theresa May'in güven oylamasını sorunsuz atlatması durumunda AB ile yeni bir anlaşma için masaya oturabileceğini belirterek, piyasalar için en negatif seçeneğin anlaşmasız ayrılık olacağını ancak bu ihtimalin şimdilik piyasalarda fiyatlanmadığını söyledi.

Çin'in yavaşlayan ekonomisini destekleyeceğine dair işaretler ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin faiz artırımı konusundaki güvercin açıklamalarının piyasalarda risk iştahını artırdığını ifade eden analistler, bugün İngiltere'de enflasyon ve ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini dile getirdi.


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:34
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