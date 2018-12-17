THY- Euroleague
0553 313 94 23

Avrupa borsaları

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:27
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 azalışla 345,95 puan oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 10.848,32 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 kayıpla 6.833,44 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 4.838,00 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 azalışla 8.865,65 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 18.873,52 puanda seyrediyor.

Analistler, Brexit ve İtalya endişelerinin piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ettiğini belirtti. Bugün İngiltere'de Başbakan Theresa May'in parlamentoyu Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ndeki temasları konusunda bilgilendirmesinin beklendiğini ifade eden analistler, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:27
  1. Avrupa borsaları
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Rus ekibinin gücünü biliyoruz"
    1. "Rus ekibinin gücünü biliyoruz"
    2. Trump'ın atadığı Beyaz Saray danışmanı..
    3. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırmak..
    4. Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 5..
    5. "Irak'ta Şii-Şii anlaşmazlığı kabine..
    6. Hain Gülen, vatandaşlıktan neden..
    7. 20 yıldır yaptıkları ekşi mayalı köy..
    8. Bütçe uygulama sonuçları (2)
    9. Murat Cavcav'dan "iş ciddiyeti" övgüsü
    10. İsrail askerleri öldürdükleri..
    11. Soylu'dan ABD resti: Türkiye müsaade..
    12. "Taha ve Rıza geziyor" eleştirisine..
    13. Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik..
    14. Hatay'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
    15. Topraktan böcek ilacı geliştirdiler
    16. Sessiz sedasız şehit olanlar da dua..
    17. Sarallar davasında Şafak Sezer'in ismi..
    18. ANALİZ - Ermenistan'da Paşinyan dönemi..
    19. FETÖ sanığına hapis cezası
    20. Netanyahu: "İsrail ajanları belirli..
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu