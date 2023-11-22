Avrupa Birliği'nin Gazze çelişkisi! Borrell, İsrail'in işlediği suçlar için bunu dedi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell, Gazze savaşıyla ilgili konuşurken çelişkili ifadeler kullandı.

Katar merkezli El Cezire televizyonuna mülakat veren Borrell, sunucu Osman Ayfarah'ın "İsrail’in Gazze'de yaptıkları savaş suçu mu?" sorusuna "Ben avukat değilim ve bu konu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetki alanına giriyor" şeklinde cevap verdi.

Borrell, "AB, Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığını savaş suçu olarak görüyor mu?" sorusuna ise tereddüt etmeden "Evet" dedi, "Savaş suçu olarak değerlendiriyoruz, çünkü sivillerin sadece orada olmak dışında başka bir sebep olmadan açık bir şekilde öldürülmeleri oldu" diye konuştu. Bunun üzerine Ayfarah, "Bu yüzden pek çok Avrupalı politikacı gibi çifte standartla suçlanıyorsunuz" dedi.