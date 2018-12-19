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Avrupa Birliği'ni hedef aldılar!

ABD basını, bilgisayar korsanlarının son birkaç yıldır Avrupa Birliği'nin diplomatik iletişimini hedef aldığını yazdı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:47
Avrupa Birliği'ni hedef aldılar!

New York Times'ın haberine göre, bilgisayar korsanları birkaç yıl içinde Avrupa Birliği'nin diplomatik iletişimini başarılı bir şekilde hedef aldı.

İhlalin, siber güvenlik şirketi "Alan 1" tarafından tespit edildiği bildirildi.

Hacker olarak da bilinen bilgisayar korsanlarının siyasi görüşmelerden ticari faaliyetlere birçok bilgiyi elde ettikleri ortaya konuldu.

Çin ordusu tarafından kullanılanlara benziyor

Siber güvenlik uzmanları New York Times'a verdiği demeçte bilgisayar korsanlarının kullandığı yöntemlerin daha önce Çin ordusu tarafından kullanılanlara benzediğini ifade ediyor.

Mesajlar arasında, bu yılın başlarında gerçekleşen Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping ve Avrupalı yetkililer arasında özel bir toplantıya ilişkin ayrıntılar da yer alıyor.

Birleşmiş Milletler de dahil olmak birçok uluslararası kurum da dinlemelerden etkilendiği kaydediliyor.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:47
  1. Avrupa Birliği
  2. bilgisayar korsanları

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