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Aktüel Avrupa Birliği'nden Lübnan'daki Filistinli mülteciler için 30.6 milyon avroluk destek
Aktüel

Avrupa Birliği'nden Lübnan'daki Filistinli mülteciler için 30.6 milyon avroluk destek

Yeniakit Publisher
2020-09-23 21:04:00 -
Avrupa Birliği'nden Lübnan'daki Filistinli mülteciler için 30.6 milyon avroluk destek

LÜBNAN (AA) - Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Suriye'den Lübnan'a sığınan Filistinli mültecilere yönelik hizmetler için Avrupa Birliği'nden 30.6 milyon avro yardım aldığını duyurdu.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den Lübnan'a sığınan Filistinli mülteciler için Avrupa Birliği'nin 30.6 milyon avro yardım sağladığı belirtildi.

Söz konusu yardımın Ürdün ve Lübnan'daki Filistinli mültecilere yönelik 43.2 milyon avroluk katkının parçası olduğu belirtilen açıklamada, yardımın mültecilere yönelik hizmetlerin yanısıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye de destek sağlayacağı aktarıldı.

UNRWA'ya göre, 27 binden fazla Filistinli mülteci, dokuz yıldır devam eden savaş nedeniyle Suriye'den Lübnan'a göç etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Mart 2016'da yayımladığı rakamlara göre ise Lübnan'da 459 bin 292 Filistinli mülteci yaşıyor.

BM Genel Kurulu tarafından 1949'da kurulan UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla Filistinli mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin UNRWA'ya sağladığı finansal desteği 2018'den bu yana kesmesi uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya soktu.



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