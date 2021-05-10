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Dünya Avrupa Birliği'nden kritik Türkiye açıklaması
Dünya

Avrupa Birliği'nden kritik Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı. Johansson söz konusu açıklamasında "AB, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı mülteci nüfusu için gerekli desteği konuşmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 20:05:00 -
Avrupa Birliği'nden kritik Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson tarafından yapılan açıklamada, "AB-Türkiye açıklaması hala geçerlidir. AB, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı mülteci nüfusu için gerekli desteği konuşmaya hazır" ifadesi kullanıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da mart ayı sonundaki Hatay temasları sırasında soruları yanıtlamıştı.

Türkiye-AB göçmen anlaşmasının 5'inci yılının dolduğunu anımsatan Büyükelçi, birliğin Türkiye'nin tek başına omuzladığı göçmen yükünü paylaşmaya devam edeceğini söylemiş ve Türkiye’nin mülteciler için yıllardır gösterdiği çabayı 'muhteşem' olarak niteleyerek, "Türkiye, 700 bin Suriyeli öğrenciyi ulusal eğitim sistemine dahil etti. Ve bunu muazzam bir başarıyla gerçekleştirdi" demişti.

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