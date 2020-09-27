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Dünya Avrupa Birliği'nden flaş çağrı: Çatışmaları durdurun
Dünya

Avrupa Birliği'nden flaş çağrı: Çatışmaları durdurun

Avrupa Birliği Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmaların acilen durdurulması için çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:00:00 -
Avrupa Birliği'nden flaş çağrı: Çatışmaları durdurun

Dağlık Karabağı'ı işgal eden Ermenistan güçleri sabah saatlerinde Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerine alçakça hedef aldı. Saldırıya misliyle karşılık veren Azerbaycan ordusu Ermenilerin işgali altında bulunan bazı yerleşim bölgelerini kurtardı.

Bölgede yaşanan çatışmalar devam ederken Avrupa Birliği'nden konuya ilişkin bir açıklama geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda asker ve sivil can kayıpları olmasından üzüntü duyduklarını açıkladı.

Çatışmaların acilen durdurulması, gerginliğin düşürülmesi ve ateşkesin sıkı şekilde gözlenmesi gerektiğini dile getiren Borrell, tarafların Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu himayesinde ön şartsız olarak müzakerelere dönmesinin acil önem taşıdığını söyledi.

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