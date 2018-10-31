Avrupa Birliği'nden Cemal Kaşıkçı çağrısı

Avrupa Birliği (AB), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan'a "güvenilir ve şeffaf" bir soruşturma yürütülmesine katkı sağlaması ve tüm suçluların cezalandırılması yönündeki çağrısını tekrarladı.

AB ülkeleri adına "Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasının Önlenmesi Günü" nedeniyle mesaj yayımlayan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, özgür ve bağımsız basının demokrasilerin temel taşı olduğuna işaret etti.

Dünya genelinde gazetecilerin "tehdit" ve "saldırıların" gölgesinde işlerini yaptığını aktaran Mogherini, basın mensuplarını hedef alan kişilerin ise çoğunlukla cezasız kaldığını ifade etti.

AB üyesi ülkelerde öldürülen Daphne Caruana Galizia ve Jan Kuciak gibi gazetecilere atıfta bulunan Mogherini, bu kişilerin ve Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ölümlerinin derin şekilde araştırılması gerektiğini belirtti.

"Suçlular cezalandırılmalı"

Mogherini, "Suudi Arabistan'ın güvenli ve şeffaf bir soruşturma gerçekleştirilmesi için iş birliği yapmasını bekliyoruz. Aynı zamanda Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin detayların netleştirilmesi ve suçluların cezalandırılması konusunda ısrarımızı