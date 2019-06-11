Avrupa Birliği'nden 'Brexit' kararı!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında, Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık için yarışan Boris Johnson'un AB’ye daha önceki taahhütlerinden kaynaklanan yaklaşık 40 milyar sterlinlik (yaklaşık 296 milyar lira) ayrılık ödemesini yapmayacağı vaadine ilişkin soruyu yanıtladı.

Schinas, "Herkes masada olan anlaşmayı biliyor. Tüm üye ülkeler tarafından onaylanan Brexit anlaşmasının İngiltere'de yeni başbakan seçilmesiyle değişmesi söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Schinas, AB'nin İngiltere'de süren liderlik yarışına müdahale etmeyeceğinin altını çizdi.