Avrupa Birliği'nde enflasyon kasımda düştü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) yıllık enflasyon, bu yılın kasım ayında yüzde 2'ye düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı.

Buna göre, AB'de ekim ayında yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 2'ye geriledi.

Avro Bölgesi'nde ise bir önceki ay yüzde 2,2 olan enflasyon kasım ayında yüzde 1,9'a indi.

AB üyesi ülkeler arasında kasım ayında en yüksek enflasyon yüzde 3,2 ile Estonya, Macaristan ve Romanya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde 0,7 ile Danimarka, yüzde 0,8'le İrlanda ve yüzde 0,9'la Portekiz'de ölçüldü.

Enflasyon oranı kasım ayında, AB'nin başat ekonomisi Almanya ve Fransa'da yüzde 2,2, İngiltere'de yüzde 2,4 ve İtalya'da yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.