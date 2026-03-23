Avrupa Birliği'nde ‘ajan dışişleri bakanı’ skandalı: AB’nin tüm kararlarını Ruslara sızdırıyormuş!

ABD merkezli Washington Post gazetesinin, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın kabinesinde Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı olarak görev yapan Peter Szijjarto, Avrupa Konseyinde bakanlar düzeyinde kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeleri ve alınan kararları Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile paylaşıyor.

Haberde, Szijjarto'nun, AB toplantıları molalarında Rus mevkidaşını arayarak, perde arkası bilgileri sızdırdığı ve Rus yetkililere çözüm önerilerinde bulunduğu da iddia edilirken Szijjarto'nun Orban’ın seçimi yeniden kazanması için Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR), "Orban’a yönelik bir suikast girişiminin sahnelenmesi" önerisinde bulunduğu da iddia ediliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ DEVREYE GİRDİ

Avrupa'yı sarsan iddia için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper bir açıklama yaparak iddianın son derece endişe verici olduğunun altını çizdi. Hipper, “Macar hükümetinden gerekli açıklamaları yapmasını bekliyoruz" dedi.

TUSK: BEN ZATEN BİLİYORDUM

Szijjarto iddiaları yalanlarken, Polonya Başbakanı Donald Tusk ise "Orban'ın ekibinin, AB Konseyi toplantılarını en ince ayrıntısına kadar Moskova’ya bildirdiği haberi kimseyi şaşırtmamalı. Bu konuda uzun zamandır şüphelerimiz vardı. İşte bu yüzden sadece gerekli olduğunda söz alıyor ve sadece gerektiği kadar konuşuyorum" açıklamasında bulundu.

Szijjarto ise Tusk'a "Yalan haberler yayma” çağrısı yaptı.

ORBAN: SZIJJARTO'NUN TELEFONU DİNLENİYOR

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise yaptığı açıklamada, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'nun telefonlarının dinlendiğine dair kanıtlar olduğunu ve bunun arkasında kimin olabileceğine dair ipuçlarına rastladıklarını vurguladı.

Bakan Szijjarto da konuya ilişkin yayınladığı bir video mesajda, bir veya daha fazla yabancı istihbarat servisinin, bir Macar gazetecinin işbirliğiyle kendisine karşı dinleme operasyonu gerçekleştirdiğini ve bunun "şoke edici" olduğunu söyledi.

AMAÇLARI MACARİSTAN'I SAVAŞA SÜRÜKLEMEK

Szijjarto, baskı ve gizli eylemlere rağmen Macaristan'ı savaşa sürüklememek için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs ise söz konusu gazetecinin, Bakan Szijjarto'yu dinlemek amacıyla başka bir AB üyesi ülkenin istihbarat teşkilatıyla beraber çalıştığını itiraf ettiğini aktardı.