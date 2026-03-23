  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Anadolu ortadan ikiye mi ayrılacak? Akademisyenlerden bilimsel çalışma İran’ın ‘Hürmüz’ resti ABD’ye geri adım attırdı! Haydut Trump, saldırılara 5 gün ara verme kararı aldı Almanlar bu kez kıskançlıktan çatlayacak! Rusya’dan İsrail’e nükleer muhtıra: ‘Cüret ederseniz sonunuz olur!’ ‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı Katar'da şehit olan ASELSAN personelleri için tören düzenlendi Gol makinesi Osimhen ameliyat masasında! Victor Osimhen'ın sağlık durumu nasıl? Muhalefetin çağrısıyla sokağa indiler! Başbakanlık konutu ateşe verildi "Türkiye İsrail'i İşgal Eder, Taş Üstünde Taş Bırakmaz!" İran sadece İsrail’dekilerin değil tüm dünyadaki Yahudilerin kalbine korku saldı! Belçika askerleri Yahudiler için sokağa indi!
Avrupa Birliği'nde ‘ajan dışişleri bakanı’ skandalı: AB’nin tüm kararlarını Ruslara sızdırıyormuş!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avrupa Birliği'nde 'ajan dışişleri bakanı' skandalı: AB'nin tüm kararlarını Ruslara sızdırıyormuş!

Avrupa, Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın kabinesinde Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun Avrupa Birliği toplantılarında konuşulanları ve alınan kararları Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'a sızdırdığı iddiasıyla çalkalanıyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Ben zaten biliyordum" dedi. Macaristan Başbakanı Orban ise suçlamaları reddederek AB üyesi ülkenin istihbarat teşkilatını suçladı.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın kabinesinde Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı olarak görev yapan Peter Szijjarto, Avrupa Konseyinde bakanlar düzeyinde kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeleri ve alınan kararları Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile paylaşıyor.

Haberde, Szijjarto'nun, AB toplantıları molalarında Rus mevkidaşını arayarak, perde arkası bilgileri sızdırdığı ve Rus yetkililere çözüm önerilerinde bulunduğu da iddia edilirken Szijjarto'nun Orban’ın seçimi yeniden kazanması için Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR), "Orban’a yönelik bir suikast girişiminin sahnelenmesi" önerisinde bulunduğu da iddia ediliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ DEVREYE GİRDİ

Avrupa'yı sarsan iddia için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper bir açıklama yaparak iddianın son derece endişe verici olduğunun altını çizdi. Hipper, “Macar hükümetinden gerekli açıklamaları yapmasını bekliyoruz" dedi.

TUSK: BEN ZATEN BİLİYORDUM

Szijjarto iddiaları yalanlarken, Polonya Başbakanı Donald Tusk ise "Orban'ın ekibinin, AB Konseyi toplantılarını en ince ayrıntısına kadar Moskova’ya bildirdiği haberi kimseyi şaşırtmamalı. Bu konuda uzun zamandır şüphelerimiz vardı. İşte bu yüzden sadece gerekli olduğunda söz alıyor ve sadece gerektiği kadar konuşuyorum" açıklamasında bulundu.

Szijjarto ise Tusk'a "Yalan haberler yayma” çağrısı yaptı.

ORBAN: SZIJJARTO'NUN TELEFONU DİNLENİYOR

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise yaptığı açıklamada, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'nun telefonlarının dinlendiğine dair kanıtlar olduğunu ve bunun arkasında kimin olabileceğine dair ipuçlarına rastladıklarını vurguladı.

Bakan Szijjarto da konuya ilişkin yayınladığı bir video mesajda, bir veya daha fazla yabancı istihbarat servisinin, bir Macar gazetecinin işbirliğiyle kendisine karşı dinleme operasyonu gerçekleştirdiğini ve bunun "şoke edici" olduğunu söyledi.

AMAÇLARI MACARİSTAN'I SAVAŞA SÜRÜKLEMEK

Szijjarto, baskı ve gizli eylemlere rağmen Macaristan'ı savaşa sürüklememek için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs ise söz konusu gazetecinin, Bakan Szijjarto'yu dinlemek amacıyla başka bir AB üyesi ülkenin istihbarat teşkilatıyla beraber çalıştığını itiraf ettiğini aktardı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23