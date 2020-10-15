Avrupa Birliği zirvesinde koronavirüs paniği! Ursula von der Leyen: Oradan derhal ayrıldım
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'deki AB zirvesini koronavirüs şüphesi nedeniyle acilen terk etti.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB zirvesini kısa bir süre içerisinde terk etti.
"Avrupa Konseyi'nden derhal ayrıldım"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Leyen, "Ofisimin bir üyesinin bu sabah COVID-19 testinin pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildim. Benim testim negatif çıktı. Bununla birlikte önlem olarak, Avrupa Konseyi'nden derhal ayrıldım ve kendimi karantinaya alıyorum" dedi.