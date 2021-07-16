  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yüzde 52 ile seçilenlerin değil, bir avuç zorbanın istediği oldu… Bir rektör bile atayamayan ‘diktatör’!

Sağlık Bakanı'ndan yerli aşı müjdesi! Bugün başladı

BioNTech ve Sinovac karşılaştırıldı! 10 kat daha fazla çıktı

TRT’den Gönül Dağı sürprizi! 2. Tanıtım rekor kırdı

Simpsonlar şok etti! Dünyanın ağzı açık kaldı

MSB açıkladı! Üs Bölgesi'ne ateş ettiler… 7’si öldürüldü

Libya'dan kritik açıklama: O askerlerin ülkede olmaları tehlike oluşturuyor

Gazeteci Yazar Fehmi Çalmuk Akit’e o geceyi anlattı Ya bu musibeti defet, ya kıyamımızı büyüt ya Rabbi

MIT’nin 50 yıl önceki tahmini korkuttu! Tarih verildi… Yeni sonuçlar

Dünyayı sarsan suikast sonrası ABD bölgeye asker gönderecek mi? Joe Biden açıkladı
Bülent Turan'dan OHAL açıklaması
Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu
Endonezya'da yer yerinden oynadı! 9 ölü
İnsanlık görün! Türkiye'den Avrupa ülkesine yardım eli
Dünya Avrupa Birliği ülkesi Türkiye’nin izinde!
Dünya

Avrupa Birliği ülkesi Türkiye’nin izinde!

Avrupa Birliği ülkesi Macaristan, ilk olarak Türkiye'nin başlattığı 3. doz koronavirüs aşısı uygulamasına geçti.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 14:59:00 -
Avrupa Birliği ülkesi Türkiye’nin izinde!

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 3. doz aşı uygulanmasına başlanacağını açıkladı.

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Macaristan'da 1 Ağustos itibarıyla Kovid-19 3. doz aşısına randevu alınabileceğini söyledi.

2. dozu olduktan sonra 4 ay geçen herkesin aşı için randevu alabileceğini belirten Orban, hangi aşının uygulanacağı konusunda ise doktorların karar vereceğini kaydetti.

Sağlık personeline aşı zorunluluğu getirileceğini aktaran Orban, henüz aşı olmayanlara "aşı olmaları" çağrısı yaptı.

Macaristan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 64 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 808 bin 725'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artışla 30 bin 15'e çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay