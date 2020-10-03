Avrupa Birliği Türkiye’ye pozitif
AB üyesi ülkelerin liderleri, Doğu Akdeniz konusunda “Türkiye’nin yapıcı ve olumlu bir çaba göstermesi halinde” Türkiye-AB pozitif gündemini başlatmak üzere mutabık kaldıklarını açıkladı.
AB Liderler Zirvesi bildirisinde, Türkiye ile Yunanistan arasında güven artırıcı adımların, istikşafi görüşmelerin yeniden başlayacak olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile yapıcı diyalog istediklerini söyledi.
NATO Genel Sekreteri geliyor
Almanya Başbakanı Merkel de, “Türkiye ile pozitif bir gündem istiyoruz. Erdoğan ile çok sık görüştüm. İlişkilerde, pozitif bir gündem iki tarafın da çıkarına” dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbergise, pazartesi Türkiye’yi ziyaret edecek.