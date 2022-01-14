Avrupa Birliği stratejik miyopluktan kurtulmalı

YENİ AKİT ANKARA

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile Çankaya Köşkü’nde bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi. AB’ye sitemde bulunan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Ortak göç politikası oluşturulması, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı başta olmak üzere pek çok sorun karşısında AB kayda değer adım atamadı. Diyalog ve diplomasiden yana çaba gösterdik. Attığımız tüm adımlara AB tarafından beklediğimiz karşılığı göremedik. Bize karşı oyalama taktikleri uygulandı. Esas hesaplanması gereken birliğin iradesinin birkaç devlet tarafından esir alınmış olmasıdır.

Göç krizinde destek alamadık

Şayet Türkiye’nin çabaları olmasaydı Suriye ve Avrupa çok farklı bir manzara ile karşı karşıya kalacaktı, göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok daha geniş coğrafyaya yayılacaktı. Türkiye göç krizi ile mücadelesinde AB’den anlamlı bir destek alamadı. Göç konusunda AB’den beklentimiz sadece adil yük ve sorumluluk paylaşımından ibarettir. Geri itme hadiselerine ve göçmenlere yönelik uluslararası hukuku ayaklar altına alan uygulamalara son verilmesi şarttır.

Vize serbestisi ve tam üyelik

“Ege’de müessif olaylarla ilgili Avrupa’dan daha vicdanlı sesler yükselmesini bekliyoruz. 18 Mart mutabakatı göç alanında işbirliği yanında Türkiye - AB ilişkilerinde 5 alanda daha somut ilerlemeler sağlamayı hedefliyor. Vize serbestisi Turizm ve ticaret yanında Türkiye’nin tam üyeliği yönündeki ön yargıları kırmaya da katkı sağlayacaktır. Sürecin siyasi saiklerle engellenmesi tüm taraflara zarar veriyor. Avrupa Birliği’nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını ümit ediyoruz. Bazı üyelerin Türkiye ile problemlerini birlik koridorlarında çözme çabasından vazgeçmesi gerekiyor.”

Rum tarafının sözcülüğünü yaptı

Geçen sene Yunanistan’la yaşanan gerilimin düşmesi için büyük çaba gösterdiğimizi belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “İki komşu ülke olarak doğrudan ve yapıcı diyalogla aramızdaki meseleleri halledeceğimize inanıyorum. Türkiye’nin Kıbrıs meselesindeki duruşu nettir. Rumlar, kendilerini adanın tek sahibi olarak gören zihniyetten bir türlü kurtulamadı. Maalesef AB, körü körüne Rum tarafının sözcülüğünü yaparken, aynı coğrafyanın ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklarını hukukunu görmezden geldi. Kıbrıs meselesinin çözümü için KKTC ile çaba harcamaya devam ediyoruz. AB, açısından artık samimi bir muhasebe yapma zamanı gelmiştir.”

Yeni bir sayfa açalım

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bosna Hersek’teki siyasi krizin çözümü noktasında yoğun çaba gösteriyoruz. Azerbaycan’ın topraklarını işgalden azat etmesiyle Kafkasya’da yeni bir döneme girdik. Ermenistan’la normalleşme sürecini başlattık. Ermenistan’ın Azerbaycan’la olumlu ilişki kurması önem taşıyor. AB, Suriye meselesine sadece göç perspektifinden yaklaşmak yerine siyasi sürecin ivme kazanması somut adım atmalıdır. Libya’da seçimler kalıcı istikrara katkı sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Sizlerden (elçiler) Türkiye - AB münasebetinde yeni bir sayfa açılmasına destek olunmasını bekliyorum.”