  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa Birliği, 3 Arap ülkesi için 5 yıllık vize hakkı verdi! Beklenmedik kararı resmen açıkladı... İlgili sıcak gelişme
Dünya

Avrupa Birliği, 3 Arap ülkesi için 5 yıllık vize hakkı verdi! Beklenmedik kararı resmen açıkladı... İlgili sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2024-04-27 20:12:00 - 2024-04-27 20:13:22
Avrupa Birliği, 3 Arap ülkesi için 5 yıllık vize hakkı verdi! Beklenmedik kararı resmen açıkladı... İlgili sıcak gelişme

Avrupa Birliği (AB) yatırımları arttırmak için Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan, Umman ve Bahreyn'e vize kurallarını esnetti. beklenmedik karar ile ilgili çok dikkat çeken bilgileri yetkililer paylaştı. Buna göre vize başvurusu kabul edilenlere 5 yıl süreyle çoklu giriş hakkı tanınacak.

Türkiye'den yapılan vize başvurularında sürekli sorun çıkaran AB, Körfez ülkelerinden yatırım çekmek dikkat çeken bir uygulamaya imza attı.

Avrupa Komisyonu, Suudi Arabistan, Umman ve Bahreyn'e vize kurallarını yumuşatma kararı aldı.

5 yıl süreyle çoklu giriş hakkı

Üç ülke vatandaşlarının AB ülkelerine daha kolay girmesini sağlayacak yeni kurallar kapsamında, ilk defa Şengen'e başvuranlar dahil başvurusu kabul edilenlere 5 yıl süreyle çoklu giriş hakkı tanınabilecek.

AB'nin Suudi Arabistan'daki Büyükelçisi Christophe Farnaud, yeni uygulamanın AB ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendireceğini söyledi.
Daha fazla yatırım alma politikasının bir parçası

Vize sürelerinin uzadığını kaydeden Farnaud, vize rejimindeki değişikliğin stratejik ilişkilerin göstergesi olduğunu belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karar, AB'nin Körfez Arap ülkelerinden daha fazla yatırım alma politikasının bir parçası olarak görülüyor.

BAE vatandaşlarına vize alma gerekliliği yok

Öte yandan Körfez İşbirliği Konseyi'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Katar gibi diğer üyelerine AB tarafından farklı bir vize rejimi uygulanıyor.

BAE vatandaşlarının ise Şengen bölgesine seyahat etmek için vize alma gerekliliği bulunmuyor.

Cevdet Yılmaz Türkiye'ye heyecanlandıran sinyali duyurdu!
Cevdet Yılmaz Türkiye'ye heyecanlandıran sinyali duyurdu!

Ekonomi

Cevdet Yılmaz Türkiye'ye heyecanlandıran sinyali duyurdu!

İngiltere şok haberi duyurdu, Kızıldeniz açıklarında bir gemi füze saldırıya uğradı... Flaş hamle ortalığı karıştırdı
İngiltere şok haberi duyurdu, Kızıldeniz açıklarında bir gemi füze saldırıya uğradı... Flaş hamle ortalığı karıştırdı

Dünya

İngiltere şok haberi duyurdu, Kızıldeniz açıklarında bir gemi füze saldırıya uğradı... Flaş hamle ortalığı karıştırdı

Rusya yatırımlara misilleme yaptı: Dünyaca ünlü iki dev markanın yönetimi Gazprom'a devredildi
Rusya yatırımlara misilleme yaptı: Dünyaca ünlü iki dev markanın yönetimi Gazprom'a devredildi

Dünya

Rusya yatırımlara misilleme yaptı: Dünyaca ünlü iki dev markanın yönetimi Gazprom'a devredildi

Petrol Kuleleri'ndeki o plan: Üs olacak! ABD’ye olası ‘Pasifik Savaşı’ için karar alındı
Petrol Kuleleri'ndeki o plan: Üs olacak! ABD’ye olası ‘Pasifik Savaşı’ için karar alındı

Dünya

Petrol Kuleleri'ndeki o plan: Üs olacak! ABD’ye olası ‘Pasifik Savaşı’ için karar alındı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23